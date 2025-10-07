Чотириразовий чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен оцінив власні шанси у боротьбі за титул у сезоні-2025. Пілота Red Bull цитує f1analytic.com:

Для того, щоб залишатися у боротьбі за чемпіонство, треба перемагати. Потрібно домінувати. Ми цього не робимо, принаймні не цього вікенду. Ми недостатньо наздоганяємо лідерів. Для цього треба було перемогти у Сінгапурі, а ми цього не зробили. Такою є реальність. Ми й так втратили надто багато очок на початку сезону.

Це цілком очевидно, але ми просто намагаємося дивитись на кожну гонку окремо. Ми намагалися зробити все, що могли. Ця траса, як і раніше, не наша улюблена, думаю, в тому числі й через конфігурацію машини, проте друге місце – це все ще відмінний результат.