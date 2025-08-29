Інтрига у Формулі-1: Ферстаппен і Вольф провели обід разом на Сардинії
Пілот Red Bull підкреслив, що підтримує хороші стосунки з босом Mercedes
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Макс Ферстаппен, чинний чемпіон світу Формули-1, зізнався, що провів обід у компанії керівника Mercedes Тото Вольфа під час перебування на Сардинії. Слова наводить ESPN.
У цьому немає жодної таємниці. Я навіть обідав із Тото та його сім’єю й вважаю, що це абсолютно нормально. Ми взагалі не говорили про справи у Формулі-1 — це просто життя. Випадково вийшло так, що ми зупинилися в одному місці, тому наші шляхи перетнулися. Але інколи буває, що ви зустрічаєтеся з людьми й підтримуєте хороші стосунки. Думаю, це чудово, адже в житті є щось більше, ніж лише конкуренція.
