Чотириразовий чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен назвав головне очікування від сезону-2026. Пілота Red Bull цитує f1analytic.com:

Що найбільше інтригує у новому сезоні? Все, що пов'язане з мотором. Все буде новим, але для нас особливо, тому що ми вперше працюватимемо як повноцінні мотористи у співпраці з Ford.

Було дуже цікаво стежити за змінами у команді. Тепер я просто чекаю моменту, коли зможу проїхати за кермом машини, щоб зрозуміти, як вона поводиться на треку. Сподіваюся, ці боліди будуть цікавими у пілотуванні.