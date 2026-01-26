Ферстаппен назвав найбільшу інтригу нового сезону після зміни технічного регламенту
Макс відзначає, що має очікування від першого досвіду Red Bull як повноцінного моториста
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Чотириразовий чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен назвав головне очікування від сезону-2026. Пілота Red Bull цитує f1analytic.com:
Що найбільше інтригує у новому сезоні? Все, що пов'язане з мотором. Все буде новим, але для нас особливо, тому що ми вперше працюватимемо як повноцінні мотористи у співпраці з Ford.
Було дуже цікаво стежити за змінами у команді. Тепер я просто чекаю моменту, коли зможу проїхати за кермом машини, щоб зрозуміти, як вона поводиться на треку. Сподіваюся, ці боліди будуть цікавими у пілотуванні.
