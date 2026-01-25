Колишній пілот Формули-1 Ральф Шумахер висловився про катастрофічне рішення Ferrari щодо проектування боліду під новий технічний регламент. Німця цитує f1analytic.com:

Те, що чути між рядками, – це знову катастрофа у Ferrari. Вони розробляють дві машини, і я майже розумію чому, оскільки у (Шарля) Леклера та (Льюїса) Хемілтона зовсім різні погляди на автомобіль.

Якщо це так, то це катастрофа з самого початку. Так не можна – розробляти дві різні машини.