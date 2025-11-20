Лідер особистого заліку сезону-2025 Формули-1 Ландо Норріс розповів, що допомагає йому у боротьбі за чемпіонство. Пілота McLaren цитує f1analytic.com:

Все просто – у мене чудова команда людей, які кажуть мені, що робити. У мене чудові тренери та хороша група підтримки, які в певному сенсі знають мене краще, ніж я сам.

Вони визначають скільки днів відпочинку мені потрібно, коли працювати більше, а коли менше, коли більше спати. Моя особиста команда – мабуть, головний елемент у всьому цьому процесі.