Сергій Лапін, директор команди абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО), відреагував на сумніви Девіда Гіґґінса, промоутера тимчасового володаря титулу WBO у хевівейті Джозефа Паркера (36-3, 24 KO), стосовно травми Олександра.

Цитує Лапіна secondsout.com.

«Люди можуть говорити про травму Усика, але ті, хто близький до боксу, знають ціну підготовки на цьому рівні. Ми не приймаємо рішення заради розмов, ми приймаємо їх заради результатів.

Джозеф Паркер досвідчений і має характер, він уже довів свою майстерність на найвищому рівні. Для боксу такий бій завжди є плюсом – він захоплюючий і привертає увагу публіки. Ми ставимося до нього з повагою.

Коли йдеться про великих чемпіонів, завжди будуть розмови про останній бій. Але тільки час покаже правду. Сьогодні Усик має силу, бажання і свій власний шлях. Ми йдемо крок за кроком, і саме дорога напише майбутнє.

У кожного є своя думка про наступний бій. Ми завжди вибираємо шлях, який має значення для команди і для історії боксу. Вподобання є, але головне – правильний час і правильне значення».