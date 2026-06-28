Пілот команди Mercedes Джордж Расселл прокоментував свою перемогу на Гран-прі Австрії. Британський гонщик відзначив прогрес свого колективу, а також зізнався, що гонка на автодромі в Шпільберзі виявилася важкою з психологічної точки зору через високий темп суперників та ранній фінальний піт-стоп.

Неймовірно знову опинитися на вершині подіуму. З останнього разу минуло чимало часу. Команда виконала величезну роботу, щоб повернути нас у потрібну колію. Сьогодні Макс і Red Bull були дуже швидкими, потрібно віддати їм належне. Мені довелося атакувати на кожному колі. Кімі неймовірно конкурентоспроможний весь сезон, тому доводилося постійно стежити за таймінгом.

Ми досить рано провели фінальний піт-стоп, тож кінець гонки був довгим. Важкі гонки перевіряють тебе психологічно, і цього вікенду мені потрібно було нагадати собі, що я здатний витримати такий пресинг. Тепер із нетерпінням чекаю на етап у Сільверстоуні.