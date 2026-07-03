Світоліна та Костюк зіграють на турнірі WTA 500 у Вашингтоні
Змагання пройдуть з 27 липня до 5 серпня
близько 1 години томуПідписатися в
Українські тенісистки Еліна Світоліна (8 WTA) та Марта Костюк (13 WTA) увійшли до заявки хардового турніру серії WTA 500 у Вашингтоні (США).
Змагання пройдуть з 27 липня до 5 серпня.
Еліна Світоліна брала участь у турнірі один раз — у 2023 році вона зупинилася на стадії 1/4 фіналу. Марта Костюк грала у Вашингтоні двічі, а свого найвищого результату досягла також у 2023 році, дійшовши до чвертьфіналу.
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