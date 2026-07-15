Лідер Red Bull та чотириразовий чемпіон світу Макс Ферстаппен поділився очікуваннями від майбутнього Гран-прі Бельгії, який прийматиме легендарний автодром у Спа.

Нідерландський гонщик розповів про роботу на симуляторі після непростого вікенду в Сільверстоуні, оцінив технічні виклики бельгійської траси та анонсував особливий дизайн свого шолома для цього етапу. Слова наводить пресслужба команди.

Було чудово трохи відпочити. Попри те, що вікенд у Сільверстоуні видався важким, минулого тижня я повернувся на базу та попрацював із командою на симуляторі. Спа — моя улюблена траса в календарі, туди завжди приємно повертатися.

Думаю, цього разу все ускладниться через обмеження в управлінні енергією на прямих. Проте ми завжди добре тут виступали, тому важко спрогнозувати, що саме станеться. Я повернуся у спеціальному шлемі "помаранчевий лев" — це знак поваги до фанатів, які протягом багатьох років надають мені тут величезну підтримку.