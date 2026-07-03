Хемілтон виграв спринт-кваліфікацію Гран-прі Великої Британії
Другий час показав Антонеллі, а третій — Ферстаппен
близько 1 години томуПідписатися в
Пілот Ferrari Льюїс Хемілтон став переможцем кваліфікації до спринту на домашньому Гран-прі Великої Британії. У фінальному сегменті британський гонщик показав час 1:28,376.
Найближчого переслідувача — Кімі Антонеллі з Mercedes — Хемілтон випередив на 0,011 секунди. Третій результат продемонстрував пілот Red Bull Макс Ферстаппен.
Головний заїзд етапу в Сільверстоуні відбудеться 5 липня.
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