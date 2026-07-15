Україна U-20 без поразок завершила груповий раунд ЧЄ з баскетболу
Синьо-жовті обіграли Люксембург
близько 2 годин томуПідписатися в
Фото: ФБУ
Молодіжна збірна України з баскетболу (U-20) успішно завершила груповий етап чемпіонату Європи в Дивізіоні В, який проходить у Братиславі. У заключному турі синьо-жовті обіграли команду Люксембургу.
Українці виграли всі чотири матчі у групі В і вийшли до плей-оф з першого місця.
Найрезультативнішим гравцем у складі збірної України став Єгор Сушкін, який набрав 22 очка.
Євробаскет-2026 U-20. Дивізіон В
Люксембург — Україна 65:80 (16:20, 15:18, 15:23, 19:19)
У плей-оф турніру суперником синьо-жовтих стане збірна Ірландії.
Україна U-20 перемогла Швейцарію та вийшла у чвертьфінал Євробаскету.