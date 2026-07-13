Семиразовий чемпіон Формули-1 Льюис Хемілтон, який виступає за Ferrari, поділився думками про технічний регламент.

Британський пілот зазначив, що нові правила ускладнюють розуміння процесів як для вболівальників, так і для самих гонщиків, а також негативно впливають на стиль пілотування. Слова наводить RacingNews365.

Вболівальникам дійсно важко повністю зрозуміти цей регламент, і нам часто теж важко зрозуміти, тому що кінцева мета під час пілотування машини Формули-1 — вичавлювати з неї все на межі. Чим швидше ви проходите поворот, тим більше часу ви маєте вигравати порівняно з іншими.

А зараз, через те що у нас обмежена кількість заряду батареї, ми постійно заряджаємо її, коли не тиснемо на газ, що дає в підсумку швидкість. Бонусом цього року у нас менше заряду, тому що вони прибрали MGU-H, який був у нас минулого року, що трохи збиває з пантелику. Тож, по суті, якщо ви проходите високошвидкісну ділянку на повному газу, якщо ви більш агресивні, ризикуєте і проходите поворот швидше, ви страждаєте потім від браку швидкості, тому що недостатньо зарядили батарею.