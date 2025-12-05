Пілот Racing Bulls Ісак Хаджар висловився про приєднання до Red Bull у сезоні-2026. Француза цитує f1analytic.com:

Дуже вдячний Red Bull за надану мені можливість і довіру брати участь у перегонах на найвищому рівні Формули-1. Після всієї важкої роботи, яку я зробив з моменту приходу до юніорської команди, це дуже велика нагорода. За всю мою кар'єру я мав багато злетів і падінь, вони продовжували вірити в мене і підштовхувати.

Цей рік з Racing Bulls був просто приголомшливим, я багато чого навчився і вперше піднявся на подіум. Відчуваю, що став набагато кращим як гонщик і як особистість завдяки підтримці з боку команди. Готовий перейти в Red Bull. Щасливий і гордий, що вони відчувають те саме. Це приголомшливий крок, працювати з найкращими та вчитися у Макса – це те, чого я не можу дочекатися.