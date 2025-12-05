Новачок Red Bull: «Працювати з найкращими та вчитися у Макса – це те, чого я не можу дочекатися»
Хаджар вдячний команді за надану можливість
близько 1 години тому
Пілот Racing Bulls Ісак Хаджар висловився про приєднання до Red Bull у сезоні-2026. Француза цитує f1analytic.com:
Дуже вдячний Red Bull за надану мені можливість і довіру брати участь у перегонах на найвищому рівні Формули-1. Після всієї важкої роботи, яку я зробив з моменту приходу до юніорської команди, це дуже велика нагорода. За всю мою кар'єру я мав багато злетів і падінь, вони продовжували вірити в мене і підштовхувати.
Цей рік з Racing Bulls був просто приголомшливим, я багато чого навчився і вперше піднявся на подіум. Відчуваю, що став набагато кращим як гонщик і як особистість завдяки підтримці з боку команди. Готовий перейти в Red Bull. Щасливий і гордий, що вони відчувають те саме. Це приголомшливий крок, працювати з найкращими та вчитися у Макса – це те, чого я не можу дочекатися.
Нагадаємо, що перед останнім етапом Ландо Норріс йде першим з 12-очковою перевагою над Максом Ферстаппеном та 18-очковою перевагою над Оскаром Піастрі.
Поділитись