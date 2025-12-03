Хемілтон назвав болід Ferrari найгіршим у своїй кар’єрі
Британець планує продовжити співпрацю з командою
близько 7 годин тому
Фото: Getty Images
40-річний британський пілот Ferrari Льюїс Хемілтон відповів на запитання, чи планує він залишатися у складі італійської команди в сезоні-2026. Слова наводить портал Sportskeeda.
Хемілтон зазначив, що цьогорічна машина була однією з найгірших у його кар’єрі:
Я в захваті від нового боліда, адже той, на якому я виступав цього сезону, був найгіршим, що я коли-небудь пілотував. Можливо, покоління машин 2009 року теж було слабким, але принаймні тоді ми мали краще зчеплення з трасою та кращі шини.
У загальному заліку Формули-1 Хемілтон наразі посідає шосте місце, маючи 152 очки.
