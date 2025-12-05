Хемілтон — про шанси Ferrari в Абу-Дабі: «Наш болід поступається лідерам»
Пілот прагне гідно завершити сезон
близько 2 годин тому
Семираразовий чемпіон світу у Формулі-1 та пілот Ferrari Льюїс Хемілтон на пресконференції поділився очікуваннями перед Гран-прі Абу-Дабі, який відбудеться 5–7 грудня.
За словами британця, нинішній болід Ferrari не завжди може нав’язати боротьбу лідерам, однак команда налаштована завершити сезон на мажорній ноті.
Ми не маємо стосунку до боротьби на першому ряду. Бувають вікенди, коли наша машина конкурентніша, а бувають — коли ні. Ми розуміємо, що наш болід поступається трьом найсильнішим командам — тому ми там, де є. Але ми приїхали повністю готовими. Всі з позитивним настроєм, хочемо завершити сезон максимально сильно. Я безмежно пишаюся кожним у команді. Сподіваюся, цього вікенду нам вдасться досягти хорошого результату.
Хемілтон розкритикував трасу Гран-прі Катару: «Одна з найгірших гонок сезону».