Чотириразовий чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен в інтерв’ю Sky Sports висловився про своє майбутнє:

Люди так багато базікають протягом усього сезону, тоді як єдиний, хто насправді може або повинен говорити про це мовчить. І це я.

Це свідомий вибір. Тому що немає сенсу починати кидатися словами. І, якщо по-правді, це має бути однаково для всіх.

Деяким людям просто подобається дивитися на сюжет, деяким просто подобається створювати драму. Але для мене це завжди було цілком зрозуміло.

Я вже обговорюю з командою плани, речі, які ми хочемо змінити на наступний рік. Тож це означає, що я також залишаюся з командою на наступний рік.