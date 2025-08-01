У Red Bull відповіли, чи піде Ферстаппен
Марко запевнив, що Макс виступатиме за «червоних биків» у сезоні-2026
близько 1 години тому
Фото: Red Bull
Радник Red Bull Хельмут Марко на тлі чуток про перехід Макса Ферстаппена відповів, яким буде майбутнє чотириразового чемпіона Формули-1. Слова австрійця наводить sport1.de:
Я можу підтвердити, що Макс Ферстаппен продовжуватиме виступи за Red Bull у 2026 році.
Відзначимо, що нідерландця пов’язували з Mercedes, які наразі мають вакантне місце на 2026 рік.
Нагадаємо, що Ферстаппен на Гран-Прі Бельгії фінішував четвертим.
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