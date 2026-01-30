Чотириразовий чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен зізнався, що завжди сконцентрований на прогресі. Пілота Red Bull цитує f1analytic.com:

Навіть коли я перемагаю у Формулі-1 – так, це чудові вихідні, але завжди є моменти, дивлячись на які думаєш: «А якби ми спробували ось це чи зробили інакше – було б краще? Де знайти ще ці частки секунди?» Вчитися ніколи не перестаєш. В основі всього – постійне прагнення стати кращим, цей принцип я застосовую і до гонщиків, і до команди загалом.

Навіть якщо думаєш: «Все, машиною задоволений, ми виконали чудову роботу». Це так, але питання залишається: «А де знайти ще резерв?»