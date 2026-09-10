Пілот Red Bull Макс Ферстаппен пояснив принципи своєї відвертості у спілкуванні з пресою та всередині команди. Слова наводить ВВС.

Я просто хочу бути самим собою. Знаю, що у Формулі-1 багато політики, між командами її теж вистачає. Ти завжди відстоюватимеш власну точку зору щодо того, де, на твою думку, команда має перевагу, а де ні. Це нормально. Те саме стосується двигунів і шасі.

Коли все добре — значить добре. Коли все погано — значить погано. Ви почуєте це від мене, бо я віддаю перевагу саме такому підходу. І я нічого не приховую.