Ферстаппен: «У Формулі-1 багато політики»
Пілот Red Bull висловився про відвертість у Ф-1
Пілот Red Bull Макс Ферстаппен пояснив принципи своєї відвертості у спілкуванні з пресою та всередині команди. Слова наводить ВВС.
Я просто хочу бути самим собою. Знаю, що у Формулі-1 багато політики, між командами її теж вистачає. Ти завжди відстоюватимеш власну точку зору щодо того, де, на твою думку, команда має перевагу, а де ні. Це нормально. Те саме стосується двигунів і шасі.
Коли все добре — значить добре. Коли все погано — значить погано. Ви почуєте це від мене, бо я віддаю перевагу саме такому підходу. І я нічого не приховую.
Ферстаппен: «Не скажу, що змирився з фактом, що можу не виграти жодного Гран-прі цього сезону».
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