Чоловіче Євро з волейболу. Україна – Ізраїль. Відеотрансляція
Початок матчу о 19.00 за Києвом
Сьогодні, 10 вересня, чоловіча збірна України з волейболу зіграє перший матч в рамках чемпіонату Європи-2026.
Наша команда проведе зустріч з Ізраїлем, початок – о 19.00. Трансляція буде доступна на Суспільне спорт.
Загалом на турнірі зіграють 24 національні збірні, які поділені на 4 групи. До наступного раунду вийдуть по 4 найкращі команди з кожної групи.
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Склад збірної України на Євро-2026