Ферстаппен: «Не скажу, що змирився з фактом, що можу не виграти жодного Гран-прі цього сезону»
Пілот Red Bull прокоментував безвиграшну серію
Пілот команди Red Bull Макс Ферстаппен у поточному сезоні 2026 року поки не здобув жодної перемоги.
Пілот визнав, що болід RB22 наразі не дозволяє боротися за перші місця, проте наголосив, що не збирається здаватися. Слова наводить RacingNews365.
Ніколи не скажу, що змирився з фактом, що можу не виграти жодного Гран-прі цього сезону, інакше я дуже розчаровуватимуся кожних вихідних. Щоразу, коли я сідаю в машину, я викладаюся по максимуму, і, якщо з'являється можливість, я обов'язково нею користуюся. Але зараз, судячи із ситуації, ця можливість не дуже велика.
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