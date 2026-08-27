Семиразовий чемпіон світу Льюїс Хемілтон оцінив прогрес Ferrari та поділився очікуваннями від виступів італійської команди у другій частині чемпіонату.

У розмові перед Гран-прі Нідерландів британський пілот відзначив роботу інженерів та атмосферу всередині колективу. Слова наводить RacingNews365.

Нам як і раніше потрібно продовжувати розвивати нашу машину. У нас виразно є багато областей, які необхідно покращити, але ми пройшли великий шлях. Я дуже пишаюся тими кроками, які ми зробили перед початком сезону та по ходу чемпіонату. Для кожної команди це був серйозний виклик. Природно, з новим регламентом усі команди припускалися помилок, і нам просто потрібно продовжувати рухатися вперед.

Усі в команді дійсно натхненні, усі дуже зосереджені. У команді дуже багато віри в себе, і це дійсно чудово бачити. Ми постійно додаємо машині швидкості та продовжуємо розвивати її. Тому я не можу особливо нічого більше вимагати. Думаю, від команди мені більше нічого й не потрібно, крім того, щоб у другій половині сезону ми постаралися краще виконувати задумане.