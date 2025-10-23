Чотириразовий чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен висловився про боротьбу за титул у сезоні-2025. Слова пілота Red Bull наводить f1analytic.com:

Потрібно сфокусуватися на тому, щоби показувати ідеальні виступи до кінця сезону. Тоді буде шанс (завоювати титул). Нам необхідно зосередитись на цьому. Тільки увага до деталей матиме значення (у боротьбі за чемпіонство).

Я ж зі свого боку намагаюся кожні вихідні налаштувати машину якнайкраще, а потім намагаюся не припускатися помилок на трасі.