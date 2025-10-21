«Виступає на найвищому рівні». Ферстаппен отримав комплімент від керівника Mercedes
Керівник команди Mercedes відзначив видатний рівень майстерності гонщика Red Bull
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Керівник команди Mercedes Тото Вольф після завершення Гран-прі США поділився враженнями від виступу гонщика Red Bull Макса Ферстаппена. Нагадаємо, що нідерландський пілот здобув перемогу на етапі в Остіні. Слова наводить GPblog.
За словами Вольфа, Ферстаппен демонструє надзвичайний рівень майстерності, а робота австрійської команди вражає.
Макс чудовий, не можу сказати, що хтось інший зміг би показати те саме. Вони повністю переробили машину, зараз вона найконкурентоспроможніша. Він стабільно набирає багато очок і виступає на найвищому рівні.
