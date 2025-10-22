Чотириразовий чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен в інтерв’ю порталу Racingnews365 розповів, що, на його думку, стане ключовим чинником у боротьбі за п’ятий титул у сезоні-2025.

Головне — зосередитися на стабільних ідеальних виступах до завершення чемпіонату. Тоді з’явиться шанс на титул. Потрібно приділяти максимум уваги деталям — саме це вирішуватиме долю чемпіонства.

Зі свого боку я намагаюся кожного вікенду максимально налаштувати болід і уникати помилок на трасі.