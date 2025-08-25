«Ми маємо рухатися вперед». Льюїс Хемілтон звернувся до вболівальників
Пілот закликав фанатів не здаватися перед труднощами
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Пілот Ferrari Льюїс Хемілтон у соціальній мережі звернувся до вболівальників напередодні відновлення сезону після літньої паузи.
У своєму зверненні Хемілтон подякував за можливість перепочити та відновити сили, а також поділився власними роздумами.
Я дуже вдячний за цей час відпочинку й відновлення енергії. Багато над чим замислився. Кожен із нас стикається з різними викликами — як особистими, так і глобальними. Важливо приймати світло правди й любові та дбати про себе, щоб мати змогу краще дбати про інших. Ми не можемо відвертатися від труднощів і повинні рухатися вперед, навіть коли це непросто.
