Ферстаппен: «Ми знову бачимо світло в кінці тунелю»
Успіх на Гран-прі Азербайджану став переломним моментом для Red Bull
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Пілот Red Bull Макс Ферстаппен поділився емоціями після перемоги на Гран-прі Азербайджану. За його словами, успіх допоміг колективу повернути впевненість. Слова наводить De Telegraaf.
Ми пережили доволі складний час, і це ніколи не буває приємно. Але тепер, коли ми знову перемогли, ситуація виглядає зовсім інакше. Атмосфера в команді помітно покращилася, люди почали дивитися вперед з оптимізмом. Можна сказати, що ми бачимо світло в кінці тунелю, і з’являється відчуття, що майбутнє буде значно позитивнішим.
