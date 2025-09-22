Дембеле – володар Золотого м'яча 2025 року
Француз вперше отримав престижний приз
близько 2 годин тому
У сезоні 2024/25 вінгер Усман Дембеле виграв з ПСЖ дебютний трофей Ліги чемпіонів та став бронзовим призером Ліги націй зі збірною Франції.
До складу фаворитів також входили: Ламін Ямаль (Іспанія, Барселона), Вітінья (Португалія, ПСЖ), Рафінья (Бразилія, Барселона), Мохамед Салах (Єгипет, Ліверпуль), Кіліан Мбаппе (Франція, Реал Мадрид).
Французький футболіст виграв Золотий м'яч вперше з 2022 року, коли приз отримав Карім Бензема.
Франція зрівнялася з Аргентиною з рекордними вісьмома Золотими м'ячами.
Рекордсменом за кількістю завойованих «Золотих м'ячів» є аргентинський нападник Ліонель Мессі, який виграв цей приз вісім разів. На другому місці у цьому рейтингу з п'ятьма перемогами знаходиться португальський нападник Кріштіану Роналду.