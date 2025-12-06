Ферстаппен виграв кваліфікацію Гран-прі Абу-Дабі
Льюїс Хемілтон несподівано завершив сесію на 16-й позиції
14 хвилин тому
Фото: Getty Images
Пілот Red Bull, чинний та чотириразовий чемпіон світу Макс Ферстаппен здобув перемогу в кваліфікації Гран-прі Абу-Дабі.
Другим за підсумками сесії став представник McLaren Ландо Норріс, а третій час показав його напарник Оскар Піастрі.
Семиразовий чемпіон світу Льюїс Хемілтон, який виступає за Mercedes, фінішував лише на 16-й позиції.
