Ферстаппен: «Не очікував подіуму після старту з піт-лейну»
За словами Макса, після важкої кваліфікації команда проявила справжній бійцівський дух
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Пілот команди Red Bull Макс Ферстаппен після гонки прокоментував третє місце у гонці Гран-прі Бразилії. Чинний чемпіон світу розпочинав заїзд з піт-лейну.
Це була дуже насичена гонка — багато подій і обгонів. Наш темп на більшості відрізків був справді хорошим. Не очікував, що зможу піднятися на подіум після старту з піт-лейну, особливо з огляду на прокол у самому початку, який змусив заїхати в бокси. Результат просто неймовірний, я дуже задоволений і пишаюся командою.
