Лідер сезону-2025 Формули-1 Ландо Норріс згадав епізод з командною тактикою на Гран-Прі Італії. Слова австралійця наводить f1analytic.com:

Ми багато разів казали, що нам не потрібний шанс на успіх лише цього року. Наступного року відбудуться серйозні зміни у правилах – не знаємо, наскільки конкурентоспроможними ми будемо, і не знаємо, наскільки конкурентоспроможними будуть інші учасники.

Зрештою, ми хочемо мати найкращі шанси на перемогу в чемпіонатах доти, доки є гонщиками Формули-1, а ми обидва в McLaren вже досить давно. Захист людей навколо нас, які дають нам цю можливість, є дуже важливим завданням. У такі моменти легко відсунути себе на другий план.

Якби ми боролися дуже щільно протягом усієї гонки, то ситуація була б трохи іншою, але Ландо всю гонку випереджав на кілька секунд, тож мене це не турбує. Знову ж таки, ми не просто хочемо цього року боротися за чемпіонство; ми хочемо, щоб це тривало якнайдовше. Важливо захищати всіх наших людей, бо саме це дає нам надію на чемпіонство довгі роки.