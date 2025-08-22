Колишній пілот Формули-1 Крістіан Даннер висловився про стан справ у Red Bull. Слова гонщика наводить gpblog.com:

Якщо ви не знаєте, чому сьогодні у вас все добре, а завтра – катастрофічно, то щось фундаментальне не так.

Саме це робить ситуацію такою небезпечною. Тому що якщо ця помилка має структурний характер, вона може повторитися у новому боліді 2026 року.