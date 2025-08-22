Ферстаппена попереджують про можливу катастрофу Red Bull у 2026 році
Даннер вважає ситуацію для «червоних биків» небезпечною
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Колишній пілот Формули-1 Крістіан Даннер висловився про стан справ у Red Bull. Слова гонщика наводить gpblog.com:
Якщо ви не знаєте, чому сьогодні у вас все добре, а завтра – катастрофічно, то щось фундаментальне не так.
Саме це робить ситуацію такою небезпечною. Тому що якщо ця помилка має структурний характер, вона може повторитися у новому боліді 2026 року.
У Red Bull бачать у Оскара Піастрі потенціал стати видатним гонщиком у Ф-1.