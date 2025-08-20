Радник Red Bull Хельмут Марко поділився думками про лідера сезону-2025 Оскара Піастрі. Функціонера цитує f1analytic.com:

Піастрі сміливий, стабільніший (у виступах) і завжди викладається на всі 100%. І я ніколи не бачив Оскара таким емоційним як Ландо. Норріс, мабуть, швидший за нього на трасі, але, як мені здається, Піастрі все одно виявиться попереду.

Піастра має неймовірну кар'єру. З кожним роком Оскар стає все кращим. Минулого сезону Піастрі мав стрибки у виступах, залежно від траси. Однак зараз все інакше.

Звісно, Ферстаппен є Ферстаппен. Піастрі ще потрібно пройти довгий шлях. Однак потенціал стати по-справжньому видатним гонщиком у нього є.

