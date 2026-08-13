Міжнародна автомобільна федерація (FIA) повністю скасувала обмеження для російських і білоруських пілотів. Вона дозволила їм знову змагатися під своїми прапорами та з національною символікою.

Після консультацій WMSC вирішив переглянути надзвичайні заходи FIA і зняти обмеження на участь російських і білоруських пілотів, національних команд, окремих учасників змагань і офіційних осіб, а також обмеження, що стосуються демонстрації національної символіки, кольорів, прапорів і виконання гімнів.

Переглянутий підхід щодо російських і білоруських пілотів, національних команд, учасників змагань і офіційних осіб: Російським і білоруським пілотам, національним командам, окремим учасникам змагань і офіційним особам дозволяється брати участь у міжнародних/зональних змаганнях без будь-яких обмежень. Вимога про підписання зобов'язання про нейтралітет більше не застосовується. На міжнародних/зональних змаганнях дозволяється демонстрація російських і білоруських національних символів, кольорів і прапорів (на формі, обладнанні та автомобілі), а також виконання їхніх гімнів. Наступний надзвичайний захід FIA залишається в силі: проведення міжнародних/зональних змагань на території росії та білорусі заборонено до подальшого повідомлення.