Сергій Разумовський

Керівник Формули-1 Стефано Доменікалі розповів про можливе розширення географії чемпіонату в найближчі роки. За його словами, організатори серії ведуть переговори щодо проведення нових етапів у різних регіонах світу. Про це повідомляє Sky Sports.

Найбільш активно, як зазначив Доменікалі, обговорюється можливість повернення Формули-1 до Африки. Переговори щодо проведення гран-прі на цьому континенті просуваються досить непогано, однак остаточного рішення поки не ухвалено. Наразі невідомо, у якій саме країні може відбутися потенційний етап.

Одним із головних претендентів на проведення африканського гран-прі вважається Південна Африка. Раніше вже повідомлялося, що Формула-1 розглядає варіант повернення на трасу Кьяламі, яка свого часу приймала заїзди чемпіонату. Востаннє етап Формули-1 у Південній Африці відбувся 1993 року.

Окрім Африки, керівництво чемпіонату проводить консультації щодо нових гран-прі в Південній Америці. Серед можливих варіантів називають Аргентину. У країні є значний інтерес до автоспорту, а повернення Формули-1 могло б стати важливою подією для місцевих уболівальників. Аргентинський етап не проводили з 1998 року.

Водночас Китай і Японія також зацікавлені в отриманні додаткового етапу чемпіонату. Нині кожна з цих країн уже приймає гран-прі, однак місцеві організатори хотіли б збільшити свою присутність у календарі. Доменікалі зазначив, що поки говорити про проведення другого етапу в Китаї чи Японії зарано, оскільки календар Формули-1 уже є надзвичайно насиченим.

Розширення чемпіонату залежатиме не лише від зацікавленості потенційних господарів, а й від можливостей календаря, логістики та дотримання вимог Формули-1. Організатори прагнуть зберігати баланс між кількістю перегонів і навантаженням на команди, пілотів та персонал.

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