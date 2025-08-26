Олег Гончар

Російська компанія «Росгонки» звернулася до Високого суду Лондона з позовом проти керівництва Формули-1, вимагаючи відшкодування боргу в розмірі 50 млн фунтів (близько 67,5 млн доларів США) через скасування Гран-прі Росії, повідомляє The Telegraph.

Позов пов’язаний із розірванням контракту на проведення російського етапу в березні 2022 року після початку війни в Україні. Гран-прі Росії проходив у Сочі з 2014 по 2021 рік, а в 2023 році планувався переїзд на трасу «Ігора Драйв» у Ленінградській області. Однак Формула-1 та FIA скасували етап і припинили співпрацю з росіянами.

«Росгонки» стверджують, що витратили £50 млн на організацію гонки та вимагають повернення коштів із відсотками, звинувачуючи Формулу-1 у порушенні умов контракту.

Раніше гендиректор «Росгонок» Олексій Титов заявляв, що Формула-1 не повернула перераховані за 2022 рік кошти через санкції, які блокують перекази.

