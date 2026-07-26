Денис Сєдашов

Скасований через військовий конфлікт на Близькому Сході Гран-прі Бахрейну сезону-2026 отримав нову локацію. Етап Формули-1 офіційно пройде з 2 по 4 жовтня в Малайзії на автодромі Сепанг.

Офіційний акаунт серії в X прокоментував таке рішення:

Історична угода, яка дозволить зберегти проведення Гран-прі цього року. Вона демонструє здатність Формули 1 адаптуватися до нових обставин, а також далекоглядність Бахрейну, його відданість чемпіонату та готовність Малайзії сприяти реалізації цього рішення.

Історична угода, яка дозволить зберегти проведення Гран-прі цього року. Нагадаємо, етап у Бахрейні мав відбутися ще у квітні.

Норріс виграв Гран-прі Угорщини та здобув першу перемогу в сезоні.