Леклер — про можливий перехід Ферстаппена у Ferrari: «Мене це не лякає»
Пілот Ferrari запевнив, що не боїться суперництва в одному боксі
близько 1 години томуПідписатися в
Пілот Ferrari Шарль Леклер поділився думками про потенційний перехід чинного чемпіона Формули-1 Макса Ферстаппена з Red Bull до італійської команди. Слова наводить RACE+ в соціальній мережі Х.
Монегаск зазначив, що не боїться конкуренції з нідерландцем, оскільки вже має досвід виступів із титулованими напарниками. Леклер також додав, що їхнє спільне протистояння в одній стайні стало б гарним завершенням історії, яка розпочалася ще в дитинстві.
Він видатний гонщик із чотирма чемпіонськими титулами. На щастя, за свою кар'єру мне довелося виступати разом із дуже сильними напарниками — Себом [Феттелем], Карлосом [Сайнсом] та Льюїсом [Гемілтоном], тому можливе сусідство з Максом в одній команді мене не лякає. Якщо колись так станеться, це була б красива історія, тому що ми розпочали разом ще у 2010 році й пройшли через усі категорії картингу пліч-о-пліч… Тож чому б і ні?
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