«Не можу дозволити собі такі вікенди»: Хемілтон розкритикував свій результат у Бельгії
Британський гонщик також розібрав власні помилки під час Гран-прі
близько 2 годин томуПідписатися в
Семиразовий чемпіон Формули-1 та пілот Ferrari Льюїс Хемілтон підбив підсумки Гран-прі Бельгії, де він фінішував на четвертій позиції. Британський гонщик зазначив, що команда демонструє хорошу швидкість, проте йому необхідно покращити власні результати в кваліфікаціях. Слова наводить слова FormulaPassion.
Зайняти четверте місце і при цьому показати такий темп, який загалом продемонструвала команда, дійсно надихає. Але я думаю, що нам ще належить пройти великий шлях. Я не можу дозволяти собі такі вікенди, враховуючи те, що сталося в суботу. Тому наступного тижня мені потрібно буде підвищити рівень своєї концентрації.
Антонеллі виграв Гран-прі Бельгії, Хемілтон збив механіка на піт-стопі.