Сергій Разумовський

Шарль Леклер виграв Гран-прі Британії Формули-1 на трасі Silverstone. Для пілота Ferrari ця перемога стала важливою у боротьбі за вищі позиції в особистому заліку, а сама гонка вийшла напруженою через штрафи, технічні проблеми та пізній виїзд автомобіля безпеки.

На старті Леклер і його напарник Льюїс Гемілтон змогли випередити володаря поулу Андреа Кімі Антонеллі з Mercedes. Втім, уже на 11-му колі італієць повернув позицію у боротьбі з Гемілтоном. Ситуацію британця ускладнив п’ятисекундний штраф за фальстарт.

Після відносно спокійного відрізка інтрига знову загострилася після пітстопів. За місце на подіумі боролися Макс Ферстаппен із Red Bull, Джордж Расселл з Mercedes і Гемілтон. На 38-му колі пілот Ferrari пройшов Ферстаппена та піднявся на третю позицію. Тим часом Антонеллі на свіжіших шинах швидко скорочував відставання від Леклера, але на 42-му колі через технічні негаразди втратив темп і відкотився в середину пелотону.

Ferrari наближалася до дубля, однак за чотири кола до фінішу Ферстаппен помилився, вилетів у гравій і спричинив появу автомобіля безпеки. Більшість лідерів, окрім Расселла, змінили шини. У підсумку гонщик Mercedes опинився між двома Ferrari, але рестарту так і не сталося, тому фінішний порядок залишився незмінним.

Леклер переміг, Расселл став другим, Гемілтон – третім. Далі фінішували Ландо Норріс із McLaren, Ізак Аджар з Red Bull, Ліам Лоусон і Арвід Ліндблад із Racing Bulls, Габріель Бортолето з Audi, а також Франко Колапінто та П’єр Гаслі з Alpine. Антонеллі, що виграв кваліфікацію, завершив гонку лише 16-м.

У чемпіонаті Антонеллі залишився лідером зі 179 очками. Расселл має 154, Гемілтон – 147, Леклер піднявся на четверте місце зі 108 балами, Норріс має 97. У Кубку конструкторів попереду Mercedes – 333 очки, Ferrari набрала 255, McLaren – 179. Наступний етап пройде 17–19 липня на Spa-Francorchamps у Бельгії.