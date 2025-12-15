«Завершили сезон гідно, але…»: Вольфф — про підсумки року для Mercedes
Очільник Mercedes назвав момент, який не дозволяє повністю радіти другому місцю в Кубку конструкторів
5 хвилин тому
Фото: Getty Images
Керівник команди Формули-1 Mercedes Тото Вольфф підбив підсумки виступу команди в сезоні, прокоментувавши друге місце в Кубку конструкторів.
За словами Вольфа, результат загалом можна вважати позитивним, однак завершення чемпіонату залишило неприємний післясмак. Слова наводить RacingNews365.
У підсумку головне відчуття таке: ми завершили сезон другими в Кубку конструкторів — і це гідний результат. Але те, що ми закінчили рік справді посередньою гонкою, досі тисне на нас.
