Мохаммед бен Сулаєм переобраний президентом FIA на другий термін
Делегати Генеральної асамблеї підтримали його кандидатуру майже одностайно
Президент Міжнародної автомобільної федерації (FIA) Мохаммед бен Сулаєм переобраний на другий термін за підсумками голосування на Генеральній асамблеї FIA, яка відбулася 12 грудня в Ташкенті.
Бен Сулаєм заручився підтримкою 91,5% делегатів та був затверджений на новий президентський термін.
Інших кандидатів на посаду не було: потенційні претенденти зіткнулися з труднощами під час реєстрації, що пов’язано з вимогами статуту FIA.
