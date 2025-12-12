Денис Сєдашов

Президент Міжнародної автомобільної федерації (FIA) Мохаммед бен Сулаєм переобраний на другий термін за підсумками голосування на Генеральній асамблеї FIA, яка відбулася 12 грудня в Ташкенті.

Бен Сулаєм заручився підтримкою 91,5% делегатів та був затверджений на новий президентський термін.

Інших кандидатів на посаду не було: потенційні претенденти зіткнулися з труднощами під час реєстрації, що пов’язано з вимогами статуту FIA.

