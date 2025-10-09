Керівник McLaren: «Ми чекаємо від наших пілотів такого характеру, який показав Піастрі»
Стелла сподівається бачити чітку позицію гонщиків
близько 1 години тому
Фото: McLaren
Бос McLaren Андреа Стелла оцінив висловлювання Оскара Піастрі під час гонки в Сінгапурі, де австралієць висловлював невдоволення через різку атаку від товариша по команді Ландо Норріса. Слова функціонера наводить f1analytic.com:
Оскар зробив кілька заяв, коли був за кермом, але саме такого характеру ми чекаємо від наших пілотів.
Вони повинні чітко висловлювати свою позицію, саме про це ми і просимо їх.
Нагадаємо, що McLaren достроково виграв Кубок конструкторів Формули-1 сезону-2025.
