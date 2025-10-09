Бос McLaren Андреа Стелла оцінив висловлювання Оскара Піастрі під час гонки в Сінгапурі, де австралієць висловлював невдоволення через різку атаку від товариша по команді Ландо Норріса. Слова функціонера наводить f1analytic.com:

Оскар зробив кілька заяв, коли був за кермом, але саме такого характеру ми чекаємо від наших пілотів.

Вони повинні чітко висловлювати свою позицію, саме про це ми і просимо їх.