Керівник Mercedes: «Ми їдемо до Монци з метою провести більш стабільний етап, ніж у Зандворті»
За словами Вольфа, стабільність та максимальна концентрація стануть ключем до успіху команди
близько 2 годин тому
Керівник Mercedes Тото Вольф поділився очікуваннями від Гран-прі Італії, який відбудеться найближчого вікенду. Слова наводить F1technical.
Ми їдемо до Монци з метою провести більш стабільний етап, ніж у Зандворті. Там у нас часом був хороший темп, який дозволяв розраховувати на подіум. Кімі стартував лише 11-м, але швидко просувався вперед і, якби не зіткнення з Леклером, цілком міг кинути виклик лідерам.
За його словами, Гран-прі Італії — особливий етап із неймовірною атмосферою, а для Кімі це друга домашня гонка в сезоні.
Він зосереджений на своїй роботі на трасі, і нам потрібно максимально проявити себе, щоб скоротити відставання у боротьбі за друге місце в Кубку конструкторів.
