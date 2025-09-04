Шість гравців житомирського Полісся не входять до планів головного тренера Руслана Ротаня і зараз займаються з резервним складом команди, про це повідомило InsideUPL. На ігровий час у новому сезоні вони розраховувати не можуть:

центральний захисник Матей Матіч (Хорватія)

(Хорватія) правий захисник Гіоргі Майсурадзе (Грузія)

(Грузія) півзахисник Офек Бітон (Ізраїль)

(Ізраїль) півзахисник Еміль Мустафаєв (Азербайджан)

(Азербайджан) нападник Луїфер Ернандес (Венесуела)

(Венесуела) лівий вінгер Бені Макуана (Конго)

Жоден із цих футболістів так і не дебютував за першу команду Полісся та не має шансів пробитися в основу у сезоні 2025/26. Існує ймовірність, що вони залишаться у складі клубу, проте їхня участь в офіційних матчах малоймовірна.

Поточний сезон складається для команди невдало, адже у десяти зустрічах підопічні Ротаня програли сім разів, завершили виступ у Лізі конференцій та посідають лише десяту позицію у таблиці чемпіонату.

