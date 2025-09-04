Ротань відправив шістьох футболістів Полісся в дубль
Матіч, Майсурадзе, Бітон, Мустафаєв, Макуана, Ернандес підтримують форму із резервною командою
Шість гравців житомирського Полісся не входять до планів головного тренера Руслана Ротаня і зараз займаються з резервним складом команди, про це повідомило InsideUPL. На ігровий час у новому сезоні вони розраховувати не можуть:
- центральний захисник Матей Матіч (Хорватія)
- правий захисник Гіоргі Майсурадзе (Грузія)
- півзахисник Офек Бітон (Ізраїль)
- півзахисник Еміль Мустафаєв (Азербайджан)
- нападник Луїфер Ернандес (Венесуела)
- лівий вінгер Бені Макуана (Конго)
Жоден із цих футболістів так і не дебютував за першу команду Полісся та не має шансів пробитися в основу у сезоні 2025/26. Існує ймовірність, що вони залишаться у складі клубу, проте їхня участь в офіційних матчах малоймовірна.
Поточний сезон складається для команди невдало, адже у десяти зустрічах підопічні Ротаня програли сім разів, завершили виступ у Лізі конференцій та посідають лише десяту позицію у таблиці чемпіонату.
