Генеральний директор Формули-1 Стефано Доменікалі в інтерв’ю Motorsport припустив, що основні перегони чемпіонату, які зараз тривають близько 300 кілометрів, у майбутньому можуть стати коротшими.

Для молодої аудиторії нинішні гонки можуть здаватися занадто довгими. Ми бачимо, що на наших платформах найбільшу популярність мають огляди ключових моментів. Ті, хто виріс із традиційним форматом, задоволені ним, але є значна частина глядачів, яка хоче бачити лише найцікавіше.

Зараз усе йде добре, проте саме тому ми не повинні зупинятися на досягнутому. Нам потрібно думати про наступні кроки.