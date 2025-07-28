Mercedes провела екстрену нараду перед Гран-прі Угорщини
Команда шукає вихід із кризи на фоні наближення важливого етапу сезону
близько 1 години тому
Команда Формули-1 Mercedes скликала термінову нараду на своїй базі в Бреклі (Велика Британія). Про це повідомляє видання Mirror.
Згідно з інформацією джерела, до зустрічі залучили пілотів Джорджа Расселла та Андреа Кімі Антонеллі, а також керівників ключових підрозділів команди. Основна мета — знайти рішення внутрішніх проблем перед майбутнім етапом чемпіонату — Гран-прі Угорщини.
Наразі німецький колектив займає третє місце у Кубку конструкторів, маючи 220 очок. Значне відставання від лідера сезону — команди McLaren, яка наразі має 516 балів, змушує Mercedes діяти оперативно та шукати шляхи до стабілізації результатів.
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