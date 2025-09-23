Хемілтон ледь не загинув у Сільверстоуні через загоряння автомобіля
Ніколас зміг швидко вибратися з авто
близько 2 годин тому
Британський автогонщик Ніколас Хемілтон, брат семиразового чемпіона Формули-1 Льюїса Хемілтона, під час 25-го етапу чемпіонату Великобританії серед легкових автомобілів (BTCC) у Сільверстоуні ледь не загинув.
На 18-му колі його автомобіль Cupra Leon раптово загорівся, повідомляє портал Racingnews365.
Ніколас не отримав травм і зміг швидко вибратися з машини.
Це був дуже неприємний і страшний момент для мене, моєї родини та друзів, коли я починав неділю в Сільверстоуні. На диво, я залишався спокійним протягом усієї ситуації, намагався уберегти машину від подальших пошкоджень і забезпечити власну безпеку. Дуже пишаюся тим, як впорався з цим випробуванням.
Формула-1 назвала траси, на яких у сезоні-2026 пройдуть спринти.
Поділитись