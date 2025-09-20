Американський проспект надважкої ваги Річард Торрез (13-0, 11 KO) висловився про потенційний поєдинок Мозеса Ітауми (13-0, 11 KO) та Олександра Усика (24-0, 15 KO). Слова нокаутера наводить vringe.com:

На місці Ітауми я б прийняв бій з Усиком будь-якого дня. Якщо я надважковаговик, я повинен твердо вірити, що я найкращий у світі, і що ніхто не зможе мене побити. Тож я розумію, чому він погодився б на цей бій, та інші теж.

Тут все залежить від менджменту з того боку. Я думаю, що ми, бійці, як бульдоги на повідку. Ми просто говоримо: «Просто відпустіть нас», а команда уже вирішує, що далі і з ким битися. Але так, якби я був на його місці, я б теж прийняв цей бій.