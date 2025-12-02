Денис Сєдашов

Семиразовий чемпіон світу та пілот Ferrari Льюїс Хемілтон різко розкритикував трасу Гран-прі Катару, назвавши гонку однією з найгірших у сезоні. Слова наводить Motorsport Week.

За словами британця, змагання втратило будь-яку інтригу через обмеження у 25 кіл на одному комплекті шин та відсутність можливостей для обгонів.

Усі зупинялися одночасно, не було жодної гнучкості. Обганяти практично неможливо — тому це одна з найгірших гонок. Для нас — точно найгірша. Льюїс Хемілтон

Він також розповів, що ще на брифінгу просив збільшити зону DRS, адже торік обгонів також не було, однак отримав відповідь, що це навіть не розглядали. Хемілтон розкритикував і надто довгі піт-стопи — через особливості піт-лейну вони забирають близько 26 секунд.

Місце красиве, приймають чудово. Але треба щось змінювати. Дивитися цю гонку, мабуть, було неприємно. Льюїс Хемілтон

Ферстаппен: «Неймовірна гонка, ми провели сильний вікенд».