Хемілтон розкритикував трасу Гран-прі Катару: «Одна з найгірших гонок сезону»
Пілот Ferrari заявив, що Гран-прі Катару потребує термінових змін
близько 3 годин тому
Семиразовий чемпіон світу та пілот Ferrari Льюїс Хемілтон різко розкритикував трасу Гран-прі Катару, назвавши гонку однією з найгірших у сезоні. Слова наводить Motorsport Week.
За словами британця, змагання втратило будь-яку інтригу через обмеження у 25 кіл на одному комплекті шин та відсутність можливостей для обгонів.
Усі зупинялися одночасно, не було жодної гнучкості. Обганяти практично неможливо — тому це одна з найгірших гонок. Для нас — точно найгірша.
Він також розповів, що ще на брифінгу просив збільшити зону DRS, адже торік обгонів також не було, однак отримав відповідь, що це навіть не розглядали. Хемілтон розкритикував і надто довгі піт-стопи — через особливості піт-лейну вони забирають близько 26 секунд.
Місце красиве, приймають чудово. Але треба щось змінювати. Дивитися цю гонку, мабуть, було неприємно.
Ферстаппен: «Неймовірна гонка, ми провели сильний вікенд».